Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya

Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya

12 dakika önce

Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcumuz Muammer Şahin Avrupa üçüncüsü olurken sporcumuz Muhammet Akkaya ise Avrupa 9.luğunu elde etti.

Avrupa Şampiyonasından 1 Gümüş, 2 Bronz Madalya, System.String[]
Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcumuz Muammer Şahin Avrupa üçüncüsü olurken sporcumuz Muhammet Akkaya ise Avrupa 9.luğunu elde etti.

55 kg da yarışan genç sporcu Muhammet Akkaya 93 kg koparma 120 kg silkme derecesiyle şampiyonayı 9. Sırada tamamlayarak gelecek için umut vaat etti.

Muammer Şahin ise koparmada112 kg ile gümüş madalya, silkmede 135

Kg ile bronz madalya kazanarak toplamda 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve Avrupa 3.su oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Kayserili sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu hakli gururu ülkemize ve ilimize yaşattıkları için teşekkür etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

Muammer Şahin, Avrupa, Spor
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