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Avrupa şampiyonasından dereceyle döndüler

1 saat önce

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonasında Neva Naz Güvenç '03: 57,22' derecesi ile Avrupa üçüncüsü, aynı yarışta Elif Aktaş '04: 30,02' derecesi ile altıncı oldu.

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Biathle Triathle Avrupa Şampiyonasında Neva Naz Güvenç '03: 57,22' derecesi ile Avrupa üçüncüsü, aynı yarışta Elif Aktaş '04: 30,02' derecesi ile altıncı oldu.

28 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında PORTEKİZ Machico Madeira'da yapılan Biathle/ Triathle Avrupa Şampiyonasında U11 Kategorisinde Malatyalı sporcu Neva Naz Güvenç 03: 57,22 derecesi ile Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı yarışta Elif Aktaş 04: 30,02 derecesi ile altıncı oldu. Türk milli takımımızda Avrupa ikincisi oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biathle/ Triathle Avrupa Şampiyonasında U11 kategorisinde Avrupa dereceleri alan Malatyalı sporcu Neva Naz Güvenç'i ve Elif Aktaş'ı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailesini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Avrupa, Neva, Spor
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