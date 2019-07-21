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Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya

1 saat önce

İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

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İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Şampiyonanın 3000 metre finalinde yarışan Ömer Amaçtan, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8: 17.51'lik en iyi derecesini koşarak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ömer Amaçtan'ı ve antrenörü Kemal Koyuncu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kayseri, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:43 Kaynak: İHA
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