Avrupa Şampiyonasından Gümüş Madalya
1 saat önce
İsveç'in Boras kentinde yapılan Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
İsveç Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:43 Kaynak: İHA
'in Boras kentinde yapılan Avrupa
U20 Atletizm
Şampiyonası'nda TOHM Atletizm Kayseri
sporcusu Ömer Amaçtan 3000 metre yarısında Türkiye
'yi başarıyla temsil etti.
Şampiyonanın 3000 metre finalinde yarışan Ömer Amaçtan, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8: 17.51'lik en iyi derecesini koşarak yarışı üçüncü sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
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