Avrupa Şampiyonluk kupası namağlup unvanlı Gaziantep Polisgücü'nün - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonluk kupası namağlup unvanlı Gaziantep Polisgücü'nün - Son Dakika Spor

Avrupa Şampiyonluk kupası namağlup unvanlı Gaziantep Polisgücü'nün

7 saat önce

Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, İngiliz East Grinstead takımını 6-4 mağlup etti.

Avrupa Şampiyonluk kupası namağlup unvanlı Gaziantep Polisgücü'nün, System.String[]

Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, İngiliz East Grinstead takımını 6-4 mağlup etti. bu sonucun ardından Türkiye, Avrupa'nın en üst ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup'a yükseldi. Sevincini sporcularla paylaşan Başkan Mehmet Kaplan, "Ülkemiz Avrupa'nın en üst ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup'a yükseldi. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.


Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı Alanya'da gerçekleştirilen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de finalde İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, İngiliz takımını 6-4'lük skorla yendi.. Avrupa Trophy Şampiyonluk Kupası'nı Türkiye'ye kazandıran Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa'da en üst hokey ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselmesini sağladı. Maç sonrası bir değerlendirme yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "Türkiye bu kupayı hak etti. Gaziantep bu kupayı hak etti. Çok mutluyuz. Ülkemize bir kupa kazandırırken Türkiye'nin bir üst lige yükselmesine de vesile olduk. Güçlü rakiplerle mücadele ettik ama namağlup unvanla şampiyon oldu. Emeği geçen teknik heyetimize sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri Türkiye'nin dört bir yanında yalnız bırakmayan, telefonla ve sosyal medya üzerinden sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Başantrenör Yusuf Kasım: "İnandık, kazandık. Türkiye'ye hayırlı olsun"


Sahaya kazanmak için çıktıklarını ve sporcularına güvendiğini ifade eden Başantrenör Yusuf Kasım, "Takımımız Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaştı. Finalde İngiltere'nin East Grinstead takımını da yenilgiye uğratarak Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 şampiyonu olduk. Burada elde ettiğimiz şampiyonluğun yanı sıra Türkiye Avrupa'nın en üst hokey ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup'a ligine yükseldi. Bunu başarmak kolay olmadı. Sporcularımız yüreklerini sahaya koyarak oynadı. Yenilgisiz bir şampiyonayı bitirmek çok büyük bir mutluluktur. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan olmak üzere Gaziantep Polisgücü ailesine ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.


Yusuf Kasım'ın başantrenörlüğünü yaptığı Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım'ın antrenörlüğünü sürdürdüğü Avrupa şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı'nda kaptan Yusuf Yaşar, Ali Akın Özkılıç, Yaghoub Bahrami, Furkan yer alıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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