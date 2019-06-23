Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
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Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü

1 saat önce

2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.

Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü, System.String[]
2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.
Kafileyi taşıyan uçak, Estonya'nın başkenti Tallinn'den kalkarak saat 15.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Avrupa şampiyonu millileri, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri ile teknik heyet ve oyuncuların yakınları çiçeklerle karşıladı.
Takım kaptanı Arslan Ekşi ile Metin Toy, bu zaferden dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
voleybol, Spor
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