Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını aldı

Avrupa şampiyonluğuna üst üste ikinci kez uzanan Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada finalde İspanya'yı 6-0 yenen milliler, kupasına kavuştu.

Kaptan Bülent Çetin'e kupayı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti.

Kupa sevincini saha ortasında yaşayan milliler, galibiyet pozu verdi.

Ömer Güleryüz'e iki ödül

Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Turnuvayı 11 golle tamamlayan Ömer, düzenlenen törende ödüllerini aldıktan sonra sevincini asker selamı vererek yaşadı.

Osman Çakmak'tan önemli başarı

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe geçti.

2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak yaşamıştı.

Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı başardı.