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SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika

SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

28.11.2021 13:19

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılamaVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) -Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı,...

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

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Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) -

Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, davet üzerine Sivas'a geldi. Şampiyon takım, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kent merkezinde bulunan Tarihi Valilik Binası önünde toplanan kalabalık, halaylarla ve yakılan meşalelerle Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı karşıladı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret eden milli takım oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a Cumhuriyet Altını hediye edildi. Teknik direktör Çakmak ise Sivas Valisi Salih Ayhan'a milli takım forması hediye etti.

'SİZLER HER ŞEYİNİZLE ÖRNEKSİNİZ'

Karşılamada konuşan Vali Salih Ayhan, "Sizler her şeyinizle örneksiniz. İnancınızla, azminizle bu ülke için neler yapabileceğinizi, ekip ruhu ile al bayrağı nasıl dalgalandırabileceğimizi gösterdiniz. İnandığımız zaman başaramayacağımız hiç bir şey olmadığını gösterdiniz. En önemlisi yürekli olmayı öğrettiniz. Ben de Sivas Valisi olarak bu duygularımı sizlerle paylamak istedim" dedi.

'2022 DÜNYA KUPASI'NI ALIP GENÇLERİMİZİN KARŞISINA ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise, "Arkadaşlarımızla birlikte Sivas'a gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şahsım, takımım ve federasyonum adına teşekkür ediyorum. Gittiğimiz illerde devletimizin gücünü ve yardımını her zaman arkamızda hissediyoruz. Üzerimizdeki ay yıldızlı formaya layık olmak için arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Avrupa şampiyonası kupamızı da yanımızda getirdik. Sivaslı gençlerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nı da alıp gençlerimizin karşısına çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

SİVASSPOR'U ZİYARET ETTİLER

Ampute Milli Takımı daha sonra Demir Grup Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, sporcularla bir süre sohbet ederek, Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, tüm sporcuları tebrik etti.

Başkan Otyakmaz, başarılarından dolayı sporcuları altın hediye etti. Ampute Milli Takımı, Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki maçı da izleyecek.

SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama

İspanya, Futbol, Sivas, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika
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