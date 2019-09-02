Avrupa şampiyonu boksör memleketine döndü

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, memleketi Karabük'e geldi.

Aile büyükleri, antrenörleri ve sporcu arkadaşlarıyla Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret eden Güneri, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu ve onurlu olduğunu, daha önce de bu duyguyu yaşadığını ve tekrar yaşamanın ayrı bir tadı olduğunu söyledi.

Şampiyonaya hem Karabük'te hem de milli takım kampında çok iyi hazırlandığını belirten Güneri, "Sonuç odaklı çalışıyorum ben. Birçok başarım ver ve ben kaybetmeye gelemiyorum. Kaybedersem çok üzülüyorum. Hep final, hep İstiklal Marşı okutma hedefim var." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonasına 1 numaralı seri başı olarak gittiğini belirten Güneri, en çok üçüncü turda zorlandığını anlattı.

Ülkesine madalya kazandırdığı için gururlu olduğunu vurgulayan Güneri, "Şampiyon oldum, çok mutluyum, gururluyum. Ülkeme ve Karabük'e bir madalya daha kazandırdığım için gerçekten gururluyum, sevinçliyim." sözlerine yer verdi.

"Ülkeme hayırlı olsun"

Şampiyonanın ödül töreninde asker selamı vermesi ile ilgili bir soruya Güneri, şöyle yanıt verdi:

"O gün 3 şehidimiz vardı. Biz de yurt dışına gittiğimizde Türkiye'deki haberlerden etkileniyoruz. Özellikle ben kendi adıma çok çabuk etkilenebiliyorum. Zorlandığım maç da 30 Ağustos'da yapılacaktı. O gün kesin kazanmak zorundaydım. Belki de o yüzden biraz kastım kendimi. Şehitlerimiz olduğunda ve özel günlerimizi de atlamıyoruz. 30 Ağustos'da da bir zafer elde ettim. Ülkeme hayırlı olsun."

Vali Gürel de konuşmasında Karabük olarak sevinçli bir günde olduklarını, bu başarının sadece Karabük'ün değil ülkenin bir başarısı olduğunu ifade etti.

Spor tesisleri olarak Karabük'ün çok şanslı olduğuna dikkat çeken Gürel, destek veren başta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve Karabük milletvekillerine teşekkür etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakalarında 81 kiloda yarışan Elif Güneri, Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek altın madalya kazanmıştı.