Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonu boksör memleketine döndü
Son Dakika Spor Haber

Avrupa şampiyonu boksör memleketine döndü

7 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, memleketi Karabük'e geldi.

Avrupa şampiyonu boksör memleketine döndü, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, memleketi Karabük'e geldi.

Aile büyükleri, antrenörleri ve sporcu arkadaşlarıyla Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret eden Güneri, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu ve onurlu olduğunu, daha önce de bu duyguyu yaşadığını ve tekrar yaşamanın ayrı bir tadı olduğunu söyledi.

Şampiyonaya hem Karabük'te hem de milli takım kampında çok iyi hazırlandığını belirten Güneri, "Sonuç odaklı çalışıyorum ben. Birçok başarım ver ve ben kaybetmeye gelemiyorum. Kaybedersem çok üzülüyorum. Hep final, hep İstiklal Marşı okutma hedefim var." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonasına 1 numaralı seri başı olarak gittiğini belirten Güneri, en çok üçüncü turda zorlandığını anlattı.

Ülkesine madalya kazandırdığı için gururlu olduğunu vurgulayan Güneri, "Şampiyon oldum, çok mutluyum, gururluyum. Ülkeme ve Karabük'e bir madalya daha kazandırdığım için gerçekten gururluyum, sevinçliyim." sözlerine yer verdi.

"Ülkeme hayırlı olsun"

Şampiyonanın ödül töreninde asker selamı vermesi ile ilgili bir soruya Güneri, şöyle yanıt verdi:

"O gün 3 şehidimiz vardı. Biz de yurt dışına gittiğimizde Türkiye'deki haberlerden etkileniyoruz. Özellikle ben kendi adıma çok çabuk etkilenebiliyorum. Zorlandığım maç da 30 Ağustos'da yapılacaktı. O gün kesin kazanmak zorundaydım. Belki de o yüzden biraz kastım kendimi. Şehitlerimiz olduğunda ve özel günlerimizi de atlamıyoruz. 30 Ağustos'da da bir zafer elde ettim. Ülkeme hayırlı olsun."

Vali Gürel de konuşmasında Karabük olarak sevinçli bir günde olduklarını, bu başarının sadece Karabük'ün değil ülkenin bir başarısı olduğunu ifade etti.

Spor tesisleri olarak Karabük'ün çok şanslı olduğuna dikkat çeken Gürel, destek veren başta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve Karabük milletvekillerine teşekkür etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakalarında 81 kiloda yarışan Elif Güneri, Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek altın madalya kazanmıştı.

İspanya, Karabük, Madrid, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç şarkıcı Joana Sainz, havai fişek makinesinden fırlayan parçadan dolayı hayatını kaybetti
İspanya'da tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı 461 maç 271 gol! İşte Radamel Falcao'nun kariyeri Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:10:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonu boksör memleketine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]