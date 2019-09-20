Avrupa şampiyonu Büşra Işıldar'ın başarısı kutlandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Büşra Işıldar için İstanbul'da kutlama töreni düzenlendi.

Çekmeköy Belediyesinde organize edilen etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın yanı sıra Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, sporcunun ailesi, belediye çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Başkan Poyraz, törende yaptığı konuşmada, "Büşra ile gurur duyuyoruz. Ülkemize son dönemde birçok madalya kazandırmış sporcularımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları da yaşarsın inşallah. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlama töreni Büşra'ya takdim edilen çiçek, plaket ve tam altının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Büşra Işıldar, Sofya'da düzenlenen şampiyonanın final mücadelesinde Ukraynalı rakibi Maria Kryvonis'i mağlup ederek +81 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Büşra Işıldar: "Milli marşımızı dinletip bayrağımızı dalgalandırdım"

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli sporcu Büşra Işıldar, en zorlu turnuvasını geride bıraktığını söyledi.

Şampiyona öncesine kadar tüm maçlarını nakavt ile kazandığını hatırlatan 17 yaşındaki sporcu, "Bu yıl sayıyla maçı aldım. Her sene turnuvalar daha da zorlaşıyor. Rakipler daha fazla çalışıyor." dedi.

Şampiyonada İstiklal Marşı'nı dinlettiği için çok mutlu olduğunu aktaran Büşra, "Çeyrek finale çıktığımda benim tek temennim İstiklal Marşı'mızı dinletmekti. Milli marşımızı dinletince ürperiyorum. Çok duygulanıyorum. Milli marşımızı dinletip bayrağımızı dalgalandırdım." şeklinde görüş belirtti.

Bugünlere geleceğini ve şampiyonluklar yaşayacağını tahmin etmediğini anlatan Büşra Işıldar, "Kilo vermek için boksa başladım. İyi ki başlamışım. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yaşımdan dolayı yetişemiyorum. 2024 Olimpiyat Oyunları Paris'te yapılacak. Çalışmalarımıza başladık. Hedefim olimpiyatlara katılmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Fikret Taşdemir: "Büşra azimli bir sporcu"

Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, hedeflerinin 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu aktardı.

Büşra ile aralarında bir antrenör-sporcudan çok baba-kız ilişkisinin olduğunu söyleyen Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu üç yıldır yaşıyoruz ancak yine çok gururluyuz. Bu, milyonlar verilse elde edilemeyecek başarı. İstiklal Marşı'nı dinletmek bizim için en büyük hedef. Büşra bana çok yardımcı oluyor. Haftanın yedi günü hep beraberiz. Okulu haricinde birlikteyiz. Büşra azimli bir sporcu. Önceleri böyle değildi ancak şimdi kendini başarıya odakladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak. Bu, bizim için şanssızlık diyelim. Belki de daha hayırlısıdır. İyi hazırlanacağız. 2024'teki olimpiyatlar odak noktamız. Olimpiyat, amatör bir sporcu için her zaman hayaldir."

Taşdemir, sponsor desteğine ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.