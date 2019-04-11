Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu Çiftçi'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Avrupa Şampiyonu Çiftçi'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

53 dakika önce

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında 97 kiloda mindere çıkan ve finalde Rus rakibi Shamil Alievitch'i 7-4 yenerek altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi mutluluğunu Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştı.

Avrupa Şampiyonu Çiftçi'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında 97 kiloda mindere çıkan ve finalde Rus rakibi Shamil Alievitch'i 7-4 yenerek altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi mutluluğunu Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan İbrahim Çiftçi'ye ziyaretinde, babası ve aynı zamanda ilk antrenörü Harun Çiftçi ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı da eşlik etti.

Şampiyonayı İbrahim Çiftçi'den dolayı yakından takip ettiklerini ve elde ettiği başarının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Çiftçi'nin hem Atatürk Üniversitesine hem de ülkemize gurur yaşattığını söyledi.

Çiftçi'nin tüm gençler için bir motivasyon kaynağı ve örnek olduğunu belirten Çomaklı: "Başarılı sporcumuzun teknik direktörünü, hocalarını ve takım arkadaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluktan daha önemli olan bu başarıyı sürdürebilmektir. Bu istikrarı sağlaması için öğrencimize, üniversite olarak gereken tüm desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Atatürk Üniversitesi olarak düzenlenen her türlü sportif etkinlikte iddialıyız. Bunu da elde ettiğimiz başarılar ile gösteriyoruz. Üniversiteler Liginde birçok branşta uzun yıllardır Türkiye birinciliğini elden bırakmıyoruz. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden İbrahim Çiftçi, İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Ay Yıldızlı bayrağın dalgalanmasına vesile olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti. Rektör Çomaklı'nın desteğini her daim yakından hissettiklerini dile getiren Çifti, hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın Avrupa Şampiyonu olan İbrahim Çitfçi'ye altın hediye etmesiyle son buldu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
İbrahim Çiftçi, Avrupa, Rektör, Çomaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu Çiftçi'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]