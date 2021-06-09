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Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk - Son Dakika

Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk

09.06.2021 10:27
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk, System.String[]

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında altın madalya kazanan Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarının en iyi şekilde devam ettiğini belirterek, "Bizim asıl hedefimiz 2024 Paralimpik oyunlarında rekorlu...

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında altın madalya kazanan Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarının en iyi şekilde devam ettiğini belirterek, "Bizim asıl hedefimiz 2024 Paralimpik oyunlarında rekorlu bir şampiyonluk" dedi.

Engelli milli sporcular, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya kazanmıştı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Atletizm Milli Takımı Büşra Nur Tırıklı, Oğuz Akbulut, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Hasan Hüseyin Kaçar, Hakan Cira, Öznur Akbulut, Havva Elmalı, söz konusu şampiyonada üç altın, üç gümüş ve üç bronz madalya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda Büşra Nur Tırıklı F11/12 kategorisi disk atmada, Oğuz Akbulut T12 kategorisi 400 metre yarışında Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etmişti. Ayrıca Sevda Kılınç Çırakoğlu kadınlar T12 kategorisi 400 metre yarışında yine altın madalya kazanmıştı. Organizasyonda Hasan Hüseyin Kaçar erkekler T11 kategorisi 5 bin metrede, Hakan Cira erkekler T13 kategorisi 400 metrede, Öznur Akbulut ise kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında gümüş madalyaya ulaşmıştı. Turnuvada Havva Elmalı kadınlar T11 kategorisi 400 ve bin 500 metrede, Hasan Hüseyin Kaçar erkekler T11 kategorisi bin 500 metrede bronz madalya elde etmişti.

"2024 Paralimpik Oyunları'nda dört ile altı arasında madalya sayısı hedefliyoruz"

TGESF Başkanı Hasan Sayyıdan, Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Takımı'nın Polonya'da yapılan Para Atletizm turnuvasında dokuz madalya aldığını hatırlatarak, "Dokuz madalyanın TGESF'in bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında aldığı en yüksek madalya sayısıydı. Bu bize atletizm branşında Paralimpik Oyunları'nda madalya beklediğimizi gösteriyor. Bu bizi mutlu etti. Paralimpik Oyunları'nda dört ile altı arasında madalya sayısı hedefliyoruz. İnşallah İstiklal Marşımızı orada okutmak istiyoruz. Bu onuru hem kendimiz hem sporcularımız hem de ülkemize yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Emeklerimizin heba olmaması için bir çabamız var"

Disk atmada Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Büşra Nur Tırıklı, Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Pandemide antrenmanlarımı mümkün olduğu kadar evde yapmaya çalışıyordum. Şu anda kaldığımız yerden antrenmanlara devam ediyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bize emek veren Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Bakanıma, Genel Müdürümüze, Federasyon Başkanımıza ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Her daim yanımızdalar. Bunu sonsuz derecede hissettiriyorlar. Ben de onlara teşekkür anlamında elimden geldiği kadar madalya alıp ülkemi en güzel şekilde temsil etmek için devam edeceğim. Hem ülkemizi temsil ediyoruz hem de verdiğimiz koca bir emek var. Onun heba olmaması için bir çabamız var. Tabii ki yürekten istediğim ekstra bir şey var ki o da ülkemizin marşını okutmaktı. Bunun bilinciyle yarıştım elimden geleni kadar" dedi.

"Spor engel tanımaz"

İstiklal Marşı'nı 2021 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak okutmanın hayatının en güzel anı olduğunu ifade eden Tırıklı, "O anda ilk defa mutluluktan ağladım. O kadar duygusal bir andı ki anlatmaya kelimeler yetmez. Spor engel tanımaz" dedi.

Kazandığı altın madalyayı Türk halkına armağan ettiğini belirten rekortmen Tırıklı, bütün engellilere, engelli ailelerine sporla alakalı bilgi edinmeleri konusunda öneride bulundu.

"Bu başarımızı çok yoğun çalışmalara borçluyuz"

T12 kategorisi 400 metre yarışında Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Oğuz Akbulut, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluk unvanını Polonya'da da koruduğunu belirterek, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu başarımızı çok yoğun çalışmalara borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

"Madalyamız Türk halkına armağan olsun"

Bakanlık tarafından görme engelli milli sporculara özel imkanların sunulduğunu belirten Oğuz Akbulut, "Bu sayede bizim antrenman yapma şansımız doğdu. Antrenman konusunda hiç sıkıntı çekmedik. Çok yorucu bir pandemi geçirdik. Ama bu Avrupa Şampiyonası'na dek güzel hazırlandık. Motivasyonumuzu bozmadık. Hedefimiz ve amacımız birincilikti, istiklal marşımızı okutmaktı, bayrağımızı hak ettiği yerde en üstte dalgalandırmaktı. Onun moral ve motivasyonu içerisinde çalıştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Madalyamız Türk halkına armağan olsun" diye konuştu.

Engelli birisi olarak elde ettiği başarının engelli vatandaşlar için çok önemli olduğunu vurgulayan rekortmen Akbulut, engelli vatandaşların kendilerini ispatlamak, geliştirmek ve özgüvenlerini arttırmak için spor yapmalarını önerdi.

"İnandıktan sonra her şey başarıyla sonuçlanabilir"

Şampiyonada kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında gümüş madalyaya ulaşan aynı zamanda da rekortmen Oğuz Akbulut'un eşi olan Öznur Akbulut, altın madalya da kazanabileceğini belirterek, "Daha güzel şeyler olabilirdi ama ikincilik oldu. Yine o da benim için çok büyük bir başarı. Pandemi sürecinde çok çok zorlandık. Bizim için çok zor geçti. Ben kılavuz atletle koşuyorum. Kılavuz atletle bir araya gelmek pandemi sürecinde çok daha zor oldu. Aynı zamanda ben eşimin kardeşiyle konuşuyorum. O da benim için daha büyük bir avantaj oldu. Ama tabii dışarı çıkamamak bizim için çok kötü bir süreç oldu. Ben burada tüm engelli arkadaşlarıma, kadın olan engelli arkadaşlarıma herkesin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Herkes spor yapabilir. İnandıktan sonra her şey başarıyla sonuçlanabilir" dedi.

T12 kategorisi 400 metre yarışında şampiyonluğa uzanarak altın madalya kazanan Sevda Kılınç Çırakoğlu, Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okuttuğunu ve Türk bayrağını göndere çektiğini hatırlatarak, "Çok mutluyum çünkü çocukluğumdan beri televizyonda Süreyya Ayhan'ı ve diğer oyuncularımızı izlerken keşke ben de yapabilseydim derdim. İnsanın hayalini gerçekleştirmesi gerçekten çok büyük bir mutluluk veriyormuş. Bu konuda en çok desteği eşim sağladı bana" dedi.

"Bizim asıl hedefimiz 2024 Paralimpik oyunlarında rekorlu bir şampiyonluk"

Pandemi sürecinde yaptığı antrenmanlardan ve hedefleri anlatan Çırakoğlu, "Vücudumuzu sanki her an yarışa çıkacakmışız gibi hazır tutmaya çalıştık. Federasyonumuzun yarışları, uluslararası yarışmalar iptal oldu. Biz kışın Türkiye Atletizm Federasyonu yarışlarına girdik. Normal sporcularla görme engelli bir sporcunun yarıştığını düşünün. Orada Türkiye rekoru kırdık. Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz şimdi. Hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor. Çünkü bizim asıl hedefimiz aslında 2024 Paralimpik oyunlarında rekorlu bir şampiyonluk" değerlendirmesini yaptı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in kendisine çok yardımı dokunduğu bilgisini veren Çırakoğlu, "Spor insanın hayatında çok şey değiştiriyormuş. Ailem izin vermediği için evimden çıkamayan biriydim. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in yardımları ve destekleri sayesinde tekrar spora başladım. Bugünlere gelmemde onun da aslında hakkını inkar edemem. Emekleri ve destekleri büyüktür. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

"2024'te kesinlikle altın madalyaya doğru yürüyeceğim"

Avrupa Şampiyonası kadınlar T11 kategorisi 400 ile bin 500 metre yarışlarında bronz madalya kazanan Havva Elmalı, ertelenmemesi durumunda 2021 Olimpiyatları'nı kendine hedef olarak koyduğunu ifade ederek, "Rakiplerim çok büyük benden ve çok tecrübeliler. Çok gelişmişler ama ben de tabii ilk üçe girmeyi hedefledim kendime. Ama 2024'te kesinlikle altın madalyaya doğru yürüyeceğim" diye konuştu.

Pandemide hiç ara vermediğini belirten Elmalı, "Saat yedide sürekli gidip geldim. Sağ olsunlar izin verildi. Antrenmanlara devam ettik aralıksız. Hiç ara vermiyorum. Benim yaşımdaki arkadaşlarıma kendilerini engellemesinler diyorum. Çünkü benim ailem bana çok destek oluyor. Bu yolun başarısı en çok aileden geçiyor" şeklinde konuştu.

Elmalı, engelli çocukları olan ailelerin çocuklarını engellememesini ve yardımcı olmaları önerisinde bulundu. - ANKARA

Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk
Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk

Avrupa Şampiyonası, Altın Madalya, Polonya, Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu engelli milli sporcuların hedefi 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekorlu şampiyonluk - Son Dakika Spor


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