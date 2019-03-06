Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu Eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da Çiçeklerle Karşılandı

Avrupa Şampiyonu Eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da Çiçeklerle Karşılandı

1 saat önce

İtalya'da yapılan Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil'e memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu Eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da Çiçeklerle Karşılandı, System.String[]
İtalya'da yapılan Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil'e memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

İtalya'nın Foggia kentinde 22 Şubat'ta başlayan ve 4 Mart'ta sona eren şampiyonada Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan Samsunlu milli eskrimci Nisanur Erbil'e için Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, milli sporcu Erbil'e çiçek takdim etti.

Burada konuşan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli sporcu Erbil'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İtalya'da 10 kategoride 30 milli sporcumuz arasında Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan Nisanur Erbil, bizi sevince boğdu. Onun bu başarısının diğer sporcularımıza da örnek olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli sporcu Erbil ise kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA

İtalya, Avrupa, Samsun, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Konuk Olacak Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü Liseli Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu Eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da Çiçeklerle Karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]