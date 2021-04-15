Avrupa Şampiyonu Esra'ya Başkan Doğan'dan hediye

Samsun Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Avrupa şampiyonasında 4 kez altın madalya kazanan özel sporcu Esra Bayrak'ı makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Fransa'da mart ayında gerçekleşen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Esra Bayrak, uzun atlamada 5.49'luk, 60 metrede de 8.13'lük derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu Esra Bayrak, dördüncü kez 60 metrede Avrupa salon şampiyonu olarak rekora imza attı.

Şampiyonanın en iyi kadın sporcusu da seçilen Esra Bayrak'ı ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Halit Doğan, sporcuyu başarılarından ötürü tebrik ederek hediyeler sundu. Sporcu Esra, seremonide helikopter kazasında kaybedilen şehitleri anmak için gururla açtığı Türk bayrağını Belediye Başkanı Halit Doğan'a hediye etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Esra Bayrak'a, Başkan Halit Doğan, İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Şube Müdürü Murat Altun ile birlikte başarılar diledi. - SAMSUN