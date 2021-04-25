Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum"

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlar için şimdi daha çok çalışma zamanı. Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum." dedi.

Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Şampiyonada elde ettiği birinciliğin temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde kendisine moral olduğunu dile getiren milli sporcu, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandım. Bu dört ay içinde kazandığım ikinci Avrupa şampiyonluğu oldu. Buraya gelmeden önce Avrupa şampiyonluğu unvanımı korumak istiyordum ve başardım. Şimdi önümde olimpiyatlar var, bu başarı olimpiyatlar öncesi motivasyonumu çok artırdı. Olimpiyatlar için şimdi daha çok çalışma zamanı. Olimpiyatlarda inşallah madalya alarak ülkeme tarihi bir ilki yaşatmak istiyorum."

Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.