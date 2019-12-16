Avrupa şampiyonu genç halterci Kurnaz'ın şimdiki hedefi 2020 dünya şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu genç halterci Kurnaz'ın şimdiki hedefi 2020 dünya şampiyonası - Son Dakika Spor

Avrupa şampiyonu genç halterci Kurnaz'ın şimdiki hedefi 2020 dünya şampiyonası

6 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 299 kilogram kaldırarak Avrupa rekorunu kırıp şampiyon olan genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz'ın şimdiki hedefi ise 2020 Dünya şampiyonası.Kırıkkale'de özel bir kolejde 10.

Avrupa şampiyonu genç halterci Kurnaz'ın şimdiki hedefi 2020 dünya şampiyonası, System.String[]

İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 299 kilogram kaldırarak Avrupa rekorunu kırıp şampiyon olan genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz'ın şimdiki hedefi ise 2020 Dünya şampiyonası.


Kırıkkale'de özel bir kolejde 10. sınıfta eğitimini sürdüren Hakan Şükrü Kurnaz, İsrail'in Eilat şehrinde Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatında şehit düşen askerilerin aileleri için Avrupa şampiyonu olduğunu ve Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı gururla okuttuğunu söyledi.


Kurnaz, "Avrupa rekorunu kırdım, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlerimizin aileleri için şampiyon oldum. Asker selamı verdim ve bu madalyalar onlar için. 136 kilogram koparmada 3 Avrupa rekoru kırdım. Silkmede 2. oldum ama toplamda şampiyon oldum. 2.5 ay boyunca kamp sürecim oldu, çok çalıştım. Günlük çift antrenman yaptım. Pazar günü hariç. Kamp antrenörlerim vardı onlar çalıştırdı beni" dedi.


2018'de koparmada Avrupa 2'ncisi olduğunu kaydeden Kurnaz, 2020'nin Mart ayında Romanya'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası için kampa alındığını belirtti.


2024'te Fransa'nın başkenti Paris kentinde yapılacak olan Yaz Olimpiyat Oyunlarına hazırlanacaklarını ifade eden Hayrettin Kurnaz, "Oğlumun şampiyon olmasında anlatılacak bir duygum yok, anlatılamaz bu duygu. Mutlu oldum gururluyum. İnşallah daha büyük şampiyonluklara ulaşacağına eminim. 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanacağız. Hedeflerimiz bunlar" diye konuştu.


Müsabakaya yaklaşık 6 ay önce başladıklarını aktaran Kurnaz, "Tek hedefimiz Avrupa şampiyonluğuydu, geçen sene 2. Oldu. Bizi mutlu etmemişti bu senede hedeflerimizi yükseltmeye çalıştık. 6 ay boyunca antrenmanlarımızı yaptık ve her antrenman sonrasında fitness yaparak bu müsabakaya hazırlandık. Kamp dönemine kadar iyi bir antrenman yaptık. Kampta da diğer milli antrenörlerimiz müsabakaya hazırlanmasına yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.


Memleketi Kırıkkale'ye gelen Kurnaz, okulunda öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.


06-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İsrail'in Eilat şehrinde yapılan erkekler U15 kategorisi 89 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hakan Şükrü Kurnaz koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda altın madalya kazandı ve Avrupa Rekoru Kırarak Avrupa Şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı'nı İsrail'in Eilat şehrinde coşkuyla okuttu. - KIRIKKALE

Dünya Şampiyonası, İsrail, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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