Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı

24.05.2021 12:18
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Erhan Yaylacı memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Erhan Yaylacı memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Erhan Yaylacı, altın madalya kazandı. Erkekler serbest stilde altın madalya kazanan Erhan Yaylacı için Niksar ilçe girişi Hamidiye Köprü mevkiinde karşılama töreni yapıldı. Yaylacı, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Şampiyon güreşçi Erhan Yaylacı daha sonra, konvoy eşliğinde Niksar Belediyesi'ne hareket etti. İlçe halkının alkışlarla karşıladığı Yaylacı vatandaşları selamladı.

Niksar Belediyesi önünde Başkan Özdilek Özcan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Yaylacı'ya plaket ve hediyeler verildi.

Kurban kesimi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar'ın evladının şampiyonluğundan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Niksar'ımıza, Tokat'ımıza, Türkiye'mize bir gurur, bir onur yaşattılar. Allah güç kuvvet versin, Allah sakatlıklardan korusun, nazarlardan korusun inşallah. Erhan kardeşimiz bizleri çok onurlandırdı, tüm Niksarlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Türk Bayrağını göndere çektirdi, İstiklal Marşımızı okuttu. Bu bir sporcu için varılabilecek en büyük şereflerden bir tanesidir. Onu yetiştiren anne ve basına da teşekkür ediyoruz. Erhan kardeşime bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra da olimpiyat ve dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırır ve bizi gururlandırmaya devam eder" şeklinde konuştu.

Şampiyon güreşçi Erhan Yaylacı ise büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirterek, "Allah'ıma şükürler olsun bana şampiyon olmayı nasip eyledi, çok şükür bayrağımızı dalgalandırdım, İstiklal Marşımızı orada güzel bir şekilde okuttum ve ülkemi de güzel bir şekilde temsil ettim. Bana destek olan herkese, özellikle babama, anneme sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Bugün burada toplanıp beni bağırlarına basan Niksarlılara da teşekkür ediyorum, inşallah daha güzel yerlere gelmeyi istiyorum ve inşallah bunu da başaracağım" diye konuştu.

Şampiyon güreşçinin annesi Hatice Yaylacı, "Oğlum bizi çok heyecanlandırdı. Çok gurur duyuyorum Erhan'la, Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah" derken, baba Ömer Yaylacı da, "Bu emek işi, 14 senedir emek veriyoruz. Başarı kolay değil, çalışmayla gelen bir şey. Emeğini esirgemeyen, desteğini esirgemeyen hocalarına, milli takım hocalarına, Belediye başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum, öpüyorum kendisini" dedi.

Erhan Yaylacı, finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagemodov'u 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. - TOKAT

Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı
Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı

Milli Güreşçi, Altın Madalya, Niksar, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de         
12:24
Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı         
12:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 12:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement