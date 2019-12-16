Avrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdi - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdi

6 saat önce

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yusuf Fehmi Genç'i altınla ödüllendirdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yusuf Fehmi Genç'i altınla ödüllendirdi.

Milli sporcu Genç, şampiyonanın ardından geldiği memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Tavlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf Fehmi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Şampiyon sporcunun mutluluğunu ve heyecanını hissettiklerini dile getiren Tavlı, "Gencimiz Avrupa'yı salladı. Sporcumuzu yürekten kutluyoruz. İlçemizin, ülkemizin gururu oldu." dedi.

Sporun her dalına destek olduklarını vurgulayan Tavlı, "Sporcularımız Türkiye'de, Avrupa'da ve Dünya'da derece yapıyorlar. Bizde karınca kararınca ilçemizin temsil noktasında tüm spor kulüplerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç de ülkesi ve ailesi adına gururlu olduğunu belirterek, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ve bunun için çok çalıştığını ifade etti.

Ziyarete Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç'in yanı sıra Ünye İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Antrenörü Cumali Tekin de katıldı.

Başkan Tavlı, sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Avrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdi

Hüseyin Tavlı, Avrupa, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:33 Kaynak: AA
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