Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler? - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler?

15.08.2022 20:33
Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler?

Eski milli boksör Cemal Kamacı son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler? Cemal Kamacı nereli? Cemal Kamacı hayatı ve biyografisi nedir?

63,5 kg'da dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükselen Kamacı, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksördür. Hayatı merak edilen Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler? Cemal Kamacı nereli? Cemal Kamacı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEMAL KAMACI KİMDİR?

Cemal Kamacı (d. 9 Şubat 1943), Türk boksör.

9 Şubat 1943'te Trabzon'un Maçka ilçesinin Kapı köyünde dünyaya geldi. Spora futbolla başladı, ancak geçirdiği sakatlıktan sonra bu spor dalını bıraktı. Boksa Fatih Güreş Kulübü'nde başladı (1958). Daha sonra Fenerbahçe'ye geçti ve sarı-lacivertli boks takımının kaptanlığına kadar yükseldi. 1962'de millî takıma seçildi. 71 kg'da üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu (1964, 1965, 1966) oldu. 1966 yılı sonuna kadar bütün millî maçlarda 67 ile 71 kilolarda dövüştü. İki kez Balkan ikinciliğini kazandı.

1967 yılında profesyonelliğe geçerek Avusturya lisansıyla dövüşmeye başladı, zira o dönemde Türkiye'de profesyonel boks lisansı verecek bir kurum bulunmamaktaydı. 1 Ekim 1973'te, Ali Sami Yen Stadyumu'nda düzenlenen unvan maçında Avrupa şampiyonu Roger Zami'yi yenerek 63,5 kg'da bu unvanı ele geçirdi. Avrupa şampiyonluğunu İspanyol Tonik Kortiz'e kaptırdı (Haziran 1973). Yine İspanyol bir boksör olan Gomez Fouz'u yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu (Ekim 1975). Avrupa profesyonel boks şampiyonluğu unvanını aynı yıl içinde yaptığı üç maçı da kazanarak korudu. İstanbul'da düzenlenen bir jubile maçından sonra boksu bıraktı (11 Kasım 1976). 63,5 kg'da dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükselen Kamacı, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksördür.

Kariyeri boyunca 79 maçta dört mağlubiyet alan Kamacı, profesyonel boks yaşamında hiç nakavt olmadı. 1972 ve 1975 yıllarında Milliyet Spor Ödülleri'nde Yılın Sporcusu ödülünü aldı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden milletvekili adayı oldu ancak milletvekili seçilemedi. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı

Soğuk Haber, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler? - Son Dakika


Son Dakika
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:48:40. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu ilk Türk boksör kimdir? Cemal Kamacı kimdir, kaç yaşında? Cemal Kamacı şampiyonlukları neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement