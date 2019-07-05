Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi
Son Dakika Spor Haber

Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi

57 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Şampiyonu milli judocu Hilal Öztürk'ü altınla ödüllendirdi.

Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi, System.String[]
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Şampiyonu milli judocu Hilal Öztürk'ü altınla ödüllendirdi.

Yıl içerisinde Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda milli forma ile Türkiye'ye altın madalya, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ve Milli Takımın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Belediyespor Altyapı Koordinatörü Cengiz Yılmaz ve Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz'ın eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, Avrupa Şampiyonu Milli Judocuyu başarılarından dolayı tebrik edip, altın ile ödüllendirdi.

Milli Judocu Hilal Öztürk'ün başarıları ile gurur duyduklarını belirten Başkan Kayda, "Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden sporcumuzla gurur duyuyoruz. Göstermiş olduğu bu üstün başarı diğer gençlerimiz için de örnek teşkil etmektedir. Dileğimiz bundan sonraki gerek Avrupa, gerekse Dünya Şampiyonası'nda derece alıp, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmesidir" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
hilal öztürk, salihli, avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:45:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu judocu altınla ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]