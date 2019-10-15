Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi
Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi

Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi

1 saat önce

- Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldiANKARA - Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon oldu.

- Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi

ANKARA - Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı bugün Ankara'ya geldi.

Milli Takımı Esenboğa Havalimanı'nda, sporcular ve yakınları karşıladı. Ankara'ya ayak bastıktan sonra basın mensuplarına konuşan Sevda Altınoluk çok çalıştıklarını ifade ederek, "Çok çalıştık. Bunun için çok emek verdik ve zorlu bir finali kazanarak şampiyon olduk. Askerlerimiz için çok istiyorduk şampiyon olmayı, inandık, başardık. Ülkemize şampiyonluğu getirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Golbol Takımı Ankara'ya geldi

Avrupa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:55 Kaynak: İHA
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