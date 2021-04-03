Avrupa şampiyonu Mardinli kuaför dünya şampiyonluğuna tarihi mekanlarda hazırlanıyor - Son Dakika

Avrupa şampiyonu Mardinli kuaför dünya şampiyonluğuna tarihi mekanlarda hazırlanıyor

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesindeki kuaför Hatice Özkan dünya şampiyonluğuna tarihi mekanlarda hazırlanıyor.

Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan Hatice Özkan 20 yıldır kuaförlük yapıyor. Saç ve makyaj dalında Avrupa şampiyonluğu kazanan Hatice Özkan bu kez dünya şampiyonasına Savur'daki tarihi mekanlarda hazırlanıyor. Dünya şampiyonasına hazırlanırken ilçenin kızları Hatice Özkan'a yardımcı oluyor. Saç ve makyaj dalında yarışmalara katıldığını söyleyen Hatice Özkan, "20 yıldır kuaförüm. Yarışmalara katılıyorum. En son katıldığım Arnavutluk Tiran'daki yarışmada Avrupa şampiyonluğunu aldım. 17 ülke arasında yarıştım. 20 dakikada bitirdim topuzumu. Şu an dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum" diye konuştu.

20 ülke arasında yarışacağını kaydeden Özkan, "Yarışmaya hem salonumda hem tarihi mekanlarda hazırlanıyorum. Buranın kültürüne dikkat çekmek için tarihi mekanlarda hazırlanıyorum. Mahallemizin genç ve güzel kızları bana yardımcı oluyor. İnşallah şampiyonluğu alıp geleceğim" dedi.