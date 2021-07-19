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Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor - Son Dakika

Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor

19.07.2021 12:20

Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olmayı hedefliyor.

Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olmayı hedefliyor.

Tokyo Olimpiyatlarında serbest stilde Süleyman Atlı 57, Süleyman Karadeniz ise 97 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. Süleyman Atlı, sıkletinde son Avrupa şampiyonu olarak Tokyo'da yer alacak.

Milli güreşçiler Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, olimpiyatlar öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara gitmeyi hedeflediğini söyleyen Süleyman Atlı, " Dünya Şampiyonası'nda final maçında talihsiz bir şekilde yenildim. Hiç beklemediğim anda garip bir pozisyonda yakalandım, rakibime final maçında kaybettim. Olimpiyatlara son şampiyon olarak gitmek istiyordum. Geçen yıl olimpiyatlar da ertelendi. 2021 yılında Avrupa şampiyonu oldum. " diye konuştu.

Milli güreşçi, "Son Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyorum. Olimpiyatlarda altın madalya alıp bunu taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci kez olimpiyatlara katılacak olan Süleyman Atlı, "Koleksiyonumda kariyerim boyunca sadece olimpiyat madalyam yok. Avrupa, dünya şampiyonalarında birçok madalya kazandım ama olimpiyat madalyam yok. Umarım 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olarak ülkeme altın madalyayı kazandırırım." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Karadeniz: "Hepimizin madalya alabileceğine inanıyorum"

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanarak adını duyuran Süleyman Karadeniz ise bu başarısının ardından olimpik sıklet olan 97 kiloya geçtiğini bildirdi.

Roma'daki şampiyonada altın madalya kazanan tek Türk güreşçi olan Süleyman Karadeniz, "Bir üst kiloya çıktıktan sonra bu yıl hem olimpiyat kotası aldım hem de Avrupa'da ikincilik elde ettim. Olimpiyatta 'ben de varım' demek istiyorum. Kürsünün en üstünde yer alıp veya madalya kazanıp ülkeme güzel bir şekilde dönmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Milli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nda güreş branşında 9 kota aldıklarını hatırlatarak, "Hepimizin madalya alabileceğine inanıyorum. Ben ilk kez olimpiyatlara katılıyorum. Oranın stresini, heyecanını inşallah güzel bir şekilde atlatıp, en iyi şekilde güreşip madalya almayı hedefliyorum." görüşünü paylaştı.

Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor
Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor
Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor
Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor

Milli Güreşçi, Süleyman Atlı, Karadeniz, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'na iddialı gidiyor - Son Dakika Spor


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