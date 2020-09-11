Avrupa şampiyonu milli halterci Melike Günal: "Olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum"

Avrupa şampiyonu milli halterci Melike Günal, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanarak, olimpiyatlardan madalya ile dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Milli halterci Melike Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi öncesinde Antalya'daki son kamplarında halter milli takımındaki sporcuların istedikleri form ve seviyeye ulaştıklarını ancak salgın nedeniyle verilen arada formdan düştüklerini belirtti.

Avrupa şampiyonu Melike, halterde antrenmanların bırakmaya gelmediğini, yoksa tekrar sıfırdan form tutmaya başlanacağını, çalışmaların ara verilmeden sürdürülmesi gerektiğini anlattı.

Yeni normalleşme döneminde haziranda Konya'da kadın milli haltercilerin ilk kampa başladıklarını hatırlatan Melike Günal, bazı arkadaşlarının Kovid-19 testlerin pozitif çıkmasıyla kampların tekrar iptal edildiğini söyledi.

Karantina ve tedavi sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından kadın milli haltercilerin olimpiyat takımındaki 7 sporcuyla 20 Eylül'de Çorum'da kampa gireceklerini belirten milli sporcu Melike Günal, "Daha sağlıklı ve verimli bir kamp olabilir diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası iptal olmasaydı bu ay kampımız zaten açılacaktı." diye konuştu.

"Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum"

Avrupa Şampiyonası'nın kota için çok büyük bir basamak olduğunu dile getiren Melike Günal, "Olimpiyat kotasını kimin aldığı henüz belli değil, dünya sıralamasına göre aramızdan 2 kişi gidecek, biz (Şaziye Erdoğan) yakın olan isimleriz. Mutlaka Avrupa Şampiyonası'na katılmamız gerekiyordu. Uluslararası Halter Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 Mart ve Nisan'a ertelendiğini ilan etti. Olimpiyat kota maçlarının Nisan ayına kadar tamamlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat kotası için puan durumu yüksek milli haltercilerden birisi olduğunu aktaran Melike Günal, madalya için yoğun bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Milli sporcu Melike Günal, "Önümüzde 6-7 aylık bir süre var. Bu süreçte kampta toparlanacağımızı düşünüyorum. Kamplarda istediğimiz derecelere yaklaşırsak, Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'nda alacağımız puanlar ile kotayı da alacağımızı düşünüyorum, biz daha önce bunların çalışmalarını çok yapmıştık." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları hedefi içinde Melike Günal, "Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum, inşallah nasip olursa yapabileceğimin en iyisini yaparak, ülkemi, bayrağımı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum." dedi.