Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz, madalya kazanıp gençler Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonu milli sporcu anne, babası ve kardeşlerine sarılırken duygusal anlar yaşandı.

Muhammed Furkan Özbek'i karşılayanlar arasında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASKİ Spor ve Türkiye Halter Federasyonundan yetkililer de yer aldı.

Şampiyon halterci burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz bir hedef koymuştuk, bu hedef doğrultusunda her zaman ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammet Furkan Özbek, "Şimdi Allah nasip ederse aynı hedefi olimpiyatlara koydum, hedefimiz olimpiyat. İnşallah bu yolda da sayın büyüklerimiz desteklerini bizden esirgemeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bize olan desteklerini zaten hiç bir zaman esirgemediler. Bu yolda onlarla birlikte yürüyüp Allah nasip ederse olimpiyatlarda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Furkan Özbek, ailesiyle kucaklaştığında duygusal anların yaşanmasına ilişkin de "Annem ben madalya aldıkça sevinçten ağlar. Benim için unutulmaz anlar bunlar. Gerçekten çok mutluyum, böyle bir neşeyle böyle bir coşkuyla burada karşılanmak çok ayrı mutlu ediyor. İnşallah olimpiyatlardan da dönüşte yine burada bu sevinçle hep birlikte karşılanmayı da çok isterim." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları için kota durumuna ilişkin soru üzerine de milli sporcu, "Kota durumu daha netleşmedi biz de haber bekliyoruz. Ama kota durumu olumsuz çıkarsa Gençler Dünya Şampiyonası var, aynı şekilde o şampiyonaya gidip orada Allah nasip ederse bir şampiyonluk alıp kotayı garantilemeyi düşünüyorum. Ama kotamız Allah nasip ederse çok büyük ihtimalle bizde." cevabını verdi.

ASKİ Sportif Teknik Direktörü Çakmar: "İnşallah sırada olimpiyat şampiyonluğu var"

ASKİ Sportif Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, sporcularının madalyalarla dönmelerinden çok memnun olduklarını belirterek, "ASKİ Spor'un başarısının arkasındaki sır bir aile olmamızdan kaynaklanıyor. Geçmiş dönemlere de baktığınız zaman hep Avrupa ve dünya, olimpiyat şampiyonları çıkardık. Kulübümüzde önceden olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu da vardı. Kardeşimiz de 83 milyonun yüzünü güldürdü, Allah da onun yüzünü inşallah olimpiyatlarda güldürecek. Kardeşimiz şimdi Avrupa şampiyonu oldu inşallah sırada olimpiyat şampiyonluğu var" şeklinde konuştu.