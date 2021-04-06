SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum - Son Dakika

SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum

06.04.2021 09:59

SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturumMilli halterci Muhammed Furkan Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum'Kampta sakatlık yaşadım ama göğsüm dik şekilde altın madalya aldım'Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Sporcumuz...

SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum

'Kampta sakatlık yaşadım ama göğsüm dik şekilde altın madalya aldım'

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Sporcumuz büyük bir başarıya imza attı

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı. 20 yaşındaki milli sporcu, 'Umarım olimpiyatta da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, altın madalyayla Japonya'da İstiklal marşını okutup, Türk bayrağını göklere çekebilirim' dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'KAMPTA SAKATLIK YAŞADIM AMA GÖĞSÜM DİK ŞEKİLDE ALTIN MADALYA ALDIM'

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kg'da altın madalya kazanan ve gençler rekoru kıran milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, kamp sürecinin çok zorlu geçtiğini vurgulayarak, 'Rusya Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 67 kategorisinde altın madalya kazandım. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen sayın cumhurbaşkanımız sayın bakanımız ve sayın federasyon başkanımız Tamer Taşpınar'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kamp sürecimiz çok zorlu geçti, kamp içerisinde ciddi sakatlıklar yaşadım ama şükürler olsun ki bunları atlatıp buraya göğsüm dik bir şekilde gelip altın madalyamı aldım. Hem ailemi hem ülkemi hem de çevremde beni destekleyen birçok insanı gururlandırdım. Umarım olimpiyat için de aynı şeyleri başarabilirim. Umarım olimpiyatta da ülkemi en iyi şekilde temsil eder altın madalyayla Japonya'da İstiklal marşını okutup, Türk bayrağını göklere çekebilirim. Tokyo'da görüşmek üzere' diye konuştu.

HALTER FEDERASYONU BAŞKANI TAMER TAŞPINAR: SPORCUMUZ BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, milli sporcunun zor rakiplere karşı büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, 'Moskova'da Avrupa Şampiyonası'ndayız. 3-11 Nisan tarihleri arasında devam ediyor. Bugün Muhammet Furkan Özbek'in 67 kg sporcumuzun yarışması vardı. Büyük bir başarıya imza attı. 3 tane rekor kırdı. Gençler, koparma, silkme ve toplamda rekor kırdı. Ayrıca rakipleri çok zordu. Bu rakiplerin arasından sıyrılarak birinci oldu. Bizi, ülkemizi sevince boğdu. Bu Avrupa Şampiyonası kota yarışmasıydı, oldukça olimpiyatlara yaklaştı ancak önümüzdeki ay Özbekistan'da yapılacak olan bir Dünya şampiyonası var. Orada da göstereceği başarı doğrultusunda olimpiyata katılma hakkını garantiye alacaktır diye düşünüyoruz. Çok yaklaştı vatana millete hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza bu madalyaydı Furkan da armağan etti. Bizi de sevince boğdu, herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum
SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum
SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum
SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum
SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum
SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum

İstiklal Marşı, Japonya, Milli, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Avrupa Şampiyonu milli halterci Özbek: Umarım Japonya'da İstiklal Marşı'nı okuturum - Son Dakika Spor


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