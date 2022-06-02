Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, memleketi Nevşehir'de törenle karşılandı.

Kara yolu ile kente gelen Erdoğan'ı, Valilik önünde, Vali İnci Sezer Becel, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Muhsin Özdemir, sporcular ve antrenörler karşıladı.

Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda milli sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Şaziye'nin 3 altın madalya ile Nevşehir'i ve kendilerini gururlandırdığını kaydeden Becel, şöyle devam etti:

"Gerçekten son zamanlarda sporcularımız bizi hem Avrupa'da hem dünyada gururlandırıyorlar. Büyük başarılara imza atıyorlar. Bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Şaziye ile ayrı gurur duyuyoruz çünkü aynı zamanda Nevşehirli. Milli sporcumuz, halterde Avrupa şampiyonu oldu. 3 altın madalya ile gururlandırdı. Kendisinden sonra gelecek hem kız evlatlarımıza hem sporcularımıza, gençlerimize büyük bir ilham kaynağı olacak inşallah. Tebrik ediyoruz. Nevşehir halkı adına Nevşehir adına teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Yolu açık olsun. Başarıları daim olsun."

"Ülkeme ve sizlere armağan ediyorum"

Şaziye Erdoğan da 10 yaşından beri bu spora gönül verdiğini aktararak, "Emeklerimizin boşa çıkmaması için fazlasıyla kendimizden ödün veriyoruz." dedi.

Aylarca kamplarda emek verdiğini ifade eden Şaziye, şöyle konuştu:

"Avrupa şampiyonasında 3 altın madalya aldım, geldim. Ülkeme ve sizlere armağan ediyorum. Önümüzde şu an Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları var. Bakalım, çok az bir süre var. İnşallah orada da ülkemi temsil edip altın madalya getirmek istiyorum. Birçok ülke gördüm ve birçok başarıya ulaştım. İnsan durduğu yerde başarıya ulaşamıyor. Bu basamakları çıkabilmek için, Türk bayrağımızı dalgalandırabilmemiz için canla başla uğraşmamız gerekiyor."