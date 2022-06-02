Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı

02.06.2022 19:58

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, memleketi Nevşehir'de törenle karşılandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, memleketi Nevşehir'de törenle karşılandı.

Kara yolu ile kente gelen Erdoğan'ı, Valilik önünde, Vali İnci Sezer Becel, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Muhsin Özdemir, sporcular ve antrenörler karşıladı.

Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda milli sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Şaziye'nin 3 altın madalya ile Nevşehir'i ve kendilerini gururlandırdığını kaydeden Becel, şöyle devam etti:

"Gerçekten son zamanlarda sporcularımız bizi hem Avrupa'da hem dünyada gururlandırıyorlar. Büyük başarılara imza atıyorlar. Bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Şaziye ile ayrı gurur duyuyoruz çünkü aynı zamanda Nevşehirli. Milli sporcumuz, halterde Avrupa şampiyonu oldu. 3 altın madalya ile gururlandırdı. Kendisinden sonra gelecek hem kız evlatlarımıza hem sporcularımıza, gençlerimize büyük bir ilham kaynağı olacak inşallah. Tebrik ediyoruz. Nevşehir halkı adına Nevşehir adına teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Yolu açık olsun. Başarıları daim olsun."

"Ülkeme ve sizlere armağan ediyorum"

Şaziye Erdoğan da 10 yaşından beri bu spora gönül verdiğini aktararak, "Emeklerimizin boşa çıkmaması için fazlasıyla kendimizden ödün veriyoruz." dedi.

Aylarca kamplarda emek verdiğini ifade eden Şaziye, şöyle konuştu:

"Avrupa şampiyonasında 3 altın madalya aldım, geldim. Ülkeme ve sizlere armağan ediyorum. Önümüzde şu an Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları var. Bakalım, çok az bir süre var. İnşallah orada da ülkemi temsil edip altın madalya getirmek istiyorum. Birçok ülke gördüm ve birçok başarıya ulaştım. İnsan durduğu yerde başarıya ulaşamıyor. Bu basamakları çıkabilmek için, Türk bayrağımızı dalgalandırabilmemiz için canla başla uğraşmamız gerekiyor."

Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı
Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı
Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı
Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı

YORUMLAR
500
Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı Şampiyon milli halterci Şaziye, memleketinde çiçeklerle karşılandı Nevşehir'de emeklinin dolandırılmasını polis önledi Nevşehir'de emeklinin dolandırılmasını polis önledi
Kaynak: AA

Nevşehir, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, törenle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement