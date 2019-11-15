Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Duygu Kasırga, Kırklareli'nde bandoyla karşılandı
Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Duygu Kasırga, Kırklareli'nde bandoyla karşılandı - Son Dakika Spor

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Duygu Kasırga, Kırklareli'nde bandoyla karşılandı

6 saat önce

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 53 kiloda altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Duygu Kasırga, memleketi Kırklareli'nde bandoyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Duygu Kasırga, Kırklareli'nde bandoyla karşılandı, System.String[]

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 53 kiloda altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Duygu Kasırga, memleketi Kırklareli'nde bandoyla karşılandı.

Kırklareli Belediyesi önünde düzenlenen törenle karşılanan Kasırga'ya, belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından çiçek takdim edildi.

Kesimoğlu, Kasırga'nın Kırklareli ve Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Kasırga'nın kendisine olan güveni boşa çıkarmadığını dile getiren Kesimoğlu, "Bizler de imkanlar ölçüsünde destek olmaya gayret ettik. Bütün çocuklarımıza olduğu gibi kendisine olan inancı Avrupa düzeyine kadar taşıdı. Kırklareli'mizin ve ülkemizin adını duyurdu. Orada bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı dinletti. O hepimizin gururu. Gerek spor yaşamında gerekse özel yaşamında başarılar diliyorum. Başarı her zaman onun yanında olacak." diye konuştu.

Kasırga da kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Milli sporcu, Avrupa Tekvando Birliği tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 53 kiloda şampiyon olmuştu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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