Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber'den RTÜK Başkanı Şahin'e ziyaret
27.04.2021 22:27
Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber ve Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.
Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber ve Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.
Şahin, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli gururumuz Hakan Reçber ile başarılı teknik direktörümüz Servet Tazegül, RTÜK'e teşrif ettiler. Olimpiyat madalyası sözü aldığımız ve spor yayınlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğumuz ziyaret için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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