Avrupa şampiyonu milli voleybolcular yurda döndü - Son Dakika

Avrupa şampiyonu milli voleybolcular yurda döndü

2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Ay-yıldızlıları İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri çiçeklerle ve "Filenin genç sultanları tebrikler" yazılı pankartla karşıladı.

Yurda dönüşte açıklamalarda bulunan 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı Başantrenörü Şahin Çatma, "Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları vardı, iki zaferi bir arada yaşadık. Sırbistan çok önemli, dünya voleybolunda ekol olmuş ülkelerden biriydi. Finalde 2-1 geriden gelerek final maçını kazandık. Hayırlı olsun, bizi destekleyen güzel ülkeme çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli takımın alt yaş gruplarının çok başarılı olduğunu kaydeden Çatma, "Bir önceki sene 16 yaş altı takımımız Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sene aynı şekilde. Bir önceki sene dünya şampiyonasında ilk dörde kalmıştık. İlk defa yapmıyoruz ama bizim için önemli olan A Milli Takım'a güzel oyuncular yetiştirebilmek. Şampiyonluk da gelince daha güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Çağla Salih ise şunları kaydetti:

"Ülkemize şampiyonlukla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz. Bu anları hayatımız boyunca unutmayacağız. En başından beri çok emek verdik. Hep bu anı hayal ettik. Bizi izleyen, destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Şanssızlığımızı kırdık, maça da onu düşünerek çıktık. Final maçının Sırbistan'la olması bizi daha çok etkiledi."

Avrupa şampiyonu milli voleybolcular yurda döndü

Avrupa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 00:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa şampiyonu milli voleybolcular yurda döndü - Son Dakika

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