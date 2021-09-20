SPOR Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama - Son Dakika

SPOR Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama (2)

İbrahim YILDIZ - Enver ALAS - İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ - Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek tarihinde 2'nci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, yurda döndü. Kafile İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Finalde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Varşova'dan İstanbul'a geldi. Milli takım kafilesini taşıyan uçak apronda follow me araçlarıyla karşılandı. Milli takım için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri M. İlker Haktankaçmaz futbolculara çiçek verdi. Futbolcular bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti. Kupayı takım olarak havaya kaldıran futbolcular büyük coşku yaşadı.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak yaptığı açıklamada, "İşte aradığımız mutluluk bu. Çocuklara değer verilsin ki, onlar da yaptıkları işin değerini anlasın. İnanmak budur, başarmak budur. Alkışlar bunların" dedi.

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldukları için çok mutlu olduğu söyleyen Şeyhmus Erdinç, "Bu başarı tesadüf değildir. Yaklaşık 145 gündür 247 antreman yaptık, 8 hazırlık maçı oynadık. Pandemi nedeniyle çok zorlandık. Ama teknik heyetimiz çok sabırlı, istekli ve arzuluydu. Bizleri çok iyi hazırladılar. Özelikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak başta olmak üzere tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum. Gaziler gününde bu kupayı getirmekten dolayı çok mutluyum. Şimdi 2022'deki Dünya Kupası için hazırlanacağız ve bu kupayı inşallah Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz ise havalimanındaki karşılamadan dolayı çok gurur duyduklarını dile getirdi.

ÇETİN: DÜNYA KUPASI'NI KALDIRACAĞIZ

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Bülent Çetin, şampiyonlukların tesadüf olmadıklarını kanıtladıklarını dile getirirken, "2017'den sonra 2021'in de şampiyon olduktan sonra bunun bir tesadüf olmadığını gösterdik. Hocamızın bir sözü var" Bu bir fragman ve film 2022 Dünya Kupası'nda ülkemize bir ilki yaşatmak istiyoruz. 24 takımın katılımıyla ülkemizde yapılacak Dünya Kupası'nı inşallah burada kaldıracağız. Biz çok çalışıyoruz, inanılmaz çalışıyoruz. Arkadaşlarımız inanılmaz fedakarlıklar yaptı. 15 kamp, 8 hazırlık maçı ve 250'ye yakın antrenman yaptık. Sürekli kamp yaptık ve hiç yılmadık. Neticesinde şampiyonluğun geleceğinden de emindik. Çok şükür şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

KURUYAMAÇ: ÇOK ÇALIŞTIK

Ampute Futbol Milli Takımı'nın önemli simlerinden Alican Kuruyamaç, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, "Çok çalıştık, istedik. Polonya'ya giderken elde edilen başarının bir şans olmadığını göstermek istedik. Oynadığımız maçlarla ve skorlarla bunu gösterdiğimize inanıyorum. ülkemize armağan olsun. Dünya şampiyonluğumu eksik ve onu almak istiyoruz" diye konuştu.

HACICAFEROĞLU: TÜRK SPORUNA YAPLAN YATIRIMLARIM MEYVELERİNİ ALIYORUZ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu,Türk sporunda önemli atılımların yapıldığını söylerken, "Hem olimpiyatlarda hem de engelli sporunda aldığımız başarılarla Türk sporu için önemli bir yılı yaşıyoruz. Türk sporuna yapılan yatırımların aslında meyvesini alıyoruz. Bu başarıların da devamı gelecek. Spor ülkesi olma yolunda hızlı adımlarla devam ediyoruz. dedi.

TURKCELL'DEN '1 MİLYON TL'LİK BAŞARI ÖDÜLÜ

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı'na karşılama töreni düzenlendiği sırada, Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun tek ana sponsoru Turkcell, Ampute Futbol Milli Takımı'na, 1 Milyon TL'lik başarı ödülü verdi.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, 'Ampute Futbol Milli Takımımız, tüm Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahip. Onlar sadece azimleriyle ve sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'yi tek yürek haline getirebildikleri için de hepimizin gönlünü fethetti. Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hikayesine imza atmaları ise onları artık çok daha özel bir noktaya taşıdı. Biz de Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun ana sponsoru olarak engelli sporuna ve sporcularımıza destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonumuz ve teknik direktörümüz Osman Çakmak başta olmak üzere, bize bu sevinci yaşatan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır TURKSPORU'na verdiğimiz desteği sürdürerek, yepyeni başarılara katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.