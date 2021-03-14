SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika

SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü

14.03.2021 18:33

Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndüMurat Kocakaya: Gurur kaynağımız oldularBirol Aydın: Evlere kapatılan çocuklar şampiyon olarak döndülerEsra Bayrak: Rakiplerim korksun;

Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü

Murat Kocakaya: Gurur kaynağımız oldular

Birol Aydın: Evlere kapatılan çocuklar şampiyon olarak döndüler

Esra Bayrak: Rakiplerim korksun; ben geliyorum

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Fransa'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 32 puanla Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonada 'En İyi Kadın Atlet' seçilen milli sporcu Esra Bayrak, " Tokyo'daki rakiplerim benden korksun; ben geliyorum" dedi.

Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, turnuvayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı. Toplamda 32 puan elde ederek Avrupa şampiyonu olan milli sporcular, Türk Hava Yolları'na ait uçakla yurda döndü. Ay-yıldızlı kafile İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan milli sporcular asker selamı verdi.

MURAT KOCAKAYA: GURUR KAYNAĞIMIZ OLDULAR

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz kızlarımızla gurur duyuyoruz. Bir kere çok önemli bir şey var; Avrupa şampiyonuyuz. Bunlar çok büyük bir başarı. Türk sporunun geldiği yeri gösteriyor. Özel sporcularımız da bizlerin gurur kaynağı oldu" dedi.

BİROL AYDIN: EVLERE KAPATILAN ÇOCUKLAR ŞAMPİYON OLARAK DÖNDÜLER

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hayallerimizin bile ötesine geçtik. Yıllar önce evlere kapatılan bu çocuklar bugün Fransa'dan Avrupa şampiyonu olarak döndü. Bir Türk sporcu ilk kez orada şampiyona sporcusu seçildi. Bu, Türkiye'de rol model olması bakımından çok önemliydi. Bugün bu başarıları kazanıyorsak, bu, Türk sporunun ne kadar geliştiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

ESRA BAYRAK: RAKİPLERİM KORKSUN; BEN GELİYORUM

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 'En İyi Kadın Atlet' seçilen milli sporcu Esra Bayrak da, "Çok çalıştım, elimden gelen her şeyi yaptım. Buradan gitmeden önce söz vermiştim ve tuttum. Buradan bütün şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. 4x400 bayrak yarışında kazandığım altın madalyayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etmek istiyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiğimiz için çok gururluyum. Tokyo'daki rakiplerim de benden korksun; ben geliyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü
SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Avrupa şampiyonu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika Spor


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