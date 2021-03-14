Avrupa Şampiyonu özel sporcular yurda döndü - Son Dakika

Avrupa Şampiyonu özel sporcular yurda döndü

14.03.2021 18:20
Avrupa Şampiyonu özel sporcular yurda döndü, System.String[]

Fransa'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 32 puanla Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, yurda döndü.

Fransa'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 32 puanla Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, yurda döndü.

Fransa'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı. Toplamda 32 puan elde ederek Avrupa şampiyonu olan milli sporcular, yurda döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan milli kafile, federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Türk sporunun geldiği yeri gösteriyor"

Şampiyonada elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz kızlarımızla gurur duyuyoruz. Bir kere çok önemli bir şey var Avrupa şampiyonuyuz. Bunlar çok büyük bir başarı. Türk sporunun geldiği yeri gösteriyor. Özel sporcularımız da bizlerin gurur kaynağı oldu" ifadelerine yer verdi.

"Yıllarca evlere kapatılan bu çocuklar bugün Fransa'da Avrupa Şampiyonu olarak döndü"

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hayallerimizin bile ötesine geçtik. Yıllar önce evlere kapatılan bu çocuklar bugün Fransa'da Avrupa Şampiyonu olarak döndü. Bir Türk sporcu ilk kez orada şampiyona sporcusu seçildi. Bu Türkiye'de rol model olması bakımından çok önemliydi. Bugün bu başarıları kazanıyorsak ülkemizdeki Türk sporunun ne kadar geliştiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Tokyo'daki rakiplerim de benden korksun"

Uzun atlama ve 60 metrede altın madalya kazanan, bunun yanı sıra Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 'En iyi Kadın Atleti' seçilen milli sporcu Esra Bayrak da, "Çok çalıştım, elimden gelen her şeyi yaptım. Buradan gitmeden önce söz vermiştim ve tuttum. Buradan bütün şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiğimiz için çok gururluyum. Tokyo'daki rakiplerim de benden korksun, ben geliyorum" dedi. - İSTANBUL

Atletizm, Türkiye, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu özel sporcular yurda döndü - Son Dakika Spor


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