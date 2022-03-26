SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama - Son Dakika
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SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama

26.03.2022 16:56

Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılamaSelay SAYKAL/TRABZON(DHA)- U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Kerem Özmen (22), geldiği memleketi Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Kerem Özmen (22), geldiği memleketi Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

Hırvatistan'da düzenlenen ve toplamda 23 ay yıldızlı milli sporcu ile katılan U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kg finalinde Ermenistanlı rakibi Artur Shakhpazyan'ı yenerek altın madalya kazanan boksör Kerem Özmen, yurda döndü. Havayoluyla bugün saat 15.30'da memleketi Trabzon'a gelen şampiyon sporcuyu, havalimanı çıkışında Trabzon Boks İl Temsilcisi Muzaffer Altuntaş, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Akkaya, aynı şampiyonada bronz madalya kazanan boksör Mehmethan Çınar, ailesi, antrenörleri ve arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

'BU GURURU YAŞATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Havalimanı çıkışında açıklama yapan şampiyon sporcu Özmen, 'Ülkeme bu gururu yaşattığım için mutluyum. Dünya ikinciliğinden sonra yatmadım, şampiyonadan sonra çalışmalarıma başladım. 2 kez kamp yaptık, neticesinde yarı final maçında Avrupa Şampiyonu'nu yenerek şampiyonluğa ulaştım. İstiklal marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettiğim için gururluyum. Trabzon'a bu gururu yaşattığım için mutluyum' dedi.

'ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN'

Hedeflerini anlatan Özmen, '3 ay sonra düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na giderek bayrağımızı yeniden göndere çekmek ve 2023'teki Dünya Şampiyonası'na iyi şekilde hazırlanarak şampiyon olmak istiyorum. 2024'te de Olimpiyat Şampiyonu olup Türk boks tarihinde ülkeme bir ilki yaşatmak istiyorum. Hayat bize zorluklarla geldi. Hiçbir zaman pes etmedim. Boksu bırakma noktasına kadar gelmiştim. Çok yalnız kaldım ama hiçbir zaman pes etmedim. Çok çalışarak netice aldım. Dünya ikinciliğinden sonra aldığım bu Avrupa şampiyonluğu ülkeme armağan olsun' diye konuştu.

SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
SPOR Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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