Avrupa şampiyonu Polisgücü, lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Polisgücü, lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla - Son Dakika Spor

Avrupa şampiyonu Polisgücü, lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla

6 saat önce

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek hokey takımı Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan THF 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabının üçüncü maçında Amasya Belediye GSK'yı 8-6'lık skorla yenerek, hem liderliğini hem de namağlup unvanını korudu.

Avrupa şampiyonu Polisgücü, lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla, System.String[]

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek hokey takımı Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan THF 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabının üçüncü maçında Amasya Belediye GSK'yı 8-6'lık skorla yenerek, hem liderliğini hem de namağlup unvanını korudu.


Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 Erkekler Salon Süper Ligi ikinci etabı Alanya'da sürerken Süper Lig'in namağlup unvanına sahip Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı karşılaştığı Amasya Belediye Gençlik Spor Kulübü ekibi karşısında üstünlüğünü koruyarak maçı 8-6 kazandı. Alanya'da takımının başında maçları yakından takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan maç sonrası sporcuları kutlayarak lig sonuna kadar aynı performansla maçlara çıkmalarını istedi. Kaplan yaptığı değerlendirmede Şampiyonluk Kupasını Gaziantep'e götürmekten büyük bir gurur duyacaklarını ifade ederek Avrupa Şampiyonasını işaret etti. Başkan Kaplan Avrupa Trophy Liginde kadın ve erkek takımlarıyla Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye temsilcisi olduklarını da hatırlatarak 2020 yılında Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil edeceklerini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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