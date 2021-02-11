Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

11.02.2021 11:03

- Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak: "Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor" "Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada isim yapmış birisi" Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Kenan Sofuoğlu...

- Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak:

"Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor"

"Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada isim yapmış birisi"

UŞAK - Avrupa Şampiyonu milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Kenan Sofuoğlu ile çalışmanın kendisine çok katkı sağladığını belirterek, "2021 yılı için hedefim Dünya Şampiyonasına çıkmak" dedi.

2020 değerlendiren şampiyon yarışçı Asrın Rodi Pak, gelişen olağan dışı olaylar nedeniyle 2020 sezonunun garip bir sezon olduğunu belirtti. Bir çok yarışın ertelendiği ya da iptal olduğu sezonda bir çok ilk 10 gören Rodi Pak, yaşanılan sorunlara rağmen her zaman önlerine baktıklarını ifade etti Pak, "2020 benim için çok garip bir sezon oldu açıkçası. Koronavirüs girdi, bir sürü değişik olaylar yaşadık, martta testlerin normal zamanında İspanya'ya gittim, sonra İspanya'da birden vakalar patladı. Hemen Türkiye'ye döndük, sonrasında da karantina süreci başladı. Bizim normalde nisanda başlaması gereken sezonumuz, temmuza kadar ertelendi. Temmuzda özel izinlerle, karantinalarla uğraşa uğraşa yarışlara gittik. Normale göre kısa bir sezon oldu. 6 yarış yaptık İspanya Superbike Şampiyonası'nda. Yine 2019'daki takımımla yarıştım. Kısa olmasına rağmen güzel bir sezondu benim için. Birçok ilk 10 gördüm orada. Çeşitli başarılar elde ettik, yaşadığımız sorunlar da oldu tabi ki ama her zaman önümüze bakıyoruz. Özetle kısa ama değişik bir sezondu benim için" şeklinde konuştu.

"Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor"

Pandeminin kendisini psikolojik olarak etkilemediğini ve kazanma hırsının devam ettiğini dile getiren Pak, hedefinin ise 2021 yılı için Dünya Şampiyonasına çıkmak olduğunu belirtti. Pak, "Korona beni psikoloji olarak etkilemiyor. Her zamanki kazanma hırsım devam ediyor. İki yıldır İspanya Superbike Şampiyonasında yarışıyordum. 2021 yılı için hedefim Dünya Şampiyonası'na çıkmak. Bunun için takımlarla görüşüyorum. Kenan Abi ve spor bakanımızla da görüşüyorum bunun için. İnşallah yakında güzel haberleri açıklarım" dedi.

"Kenan Sofuoğlu, yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada isim yapmış birisi"

Kenan Sofuoğlu ile birlikte çalışmanın kendisini çok fazla etkilediğini kaydeden Pak, beraber yapılan kamplarda Kenan Sofuoğlu ve 5 milli sporcu ile pistte çok hızlı olduklarını belirtti. Aralarında egonun olmadığını, güzel ve sert yarışlar yaptıklarını dile getiren Pak, kendisinin çok keyif aldığını ve geliştirdiğine dikkat çekti. Sofuoğlu'nun her zaman danışabildiği birisi olduğunu ve bütün yarışlardan sonra durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Pak, şöyle konuştu:

"Kenan Abi, yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada isim yapmış birisi. Türkiye'de herkes tanıyor ama yarışlara gittiğimizde özellikle dünya şampiyonası yarışlarında, insanların ona duyduğu saygıyı gözünüzle görebiliyorsunuz. Yürüdüğü zaman bile herkes ona bakıyor, gerçekten efsane orada. Benim onunla abi kardeş olmam tabi ki hiçbir zaman ukalalaşmadı. Her zaman seviyeyi koruyoruz ama benim için çok büyük avantaj ve tabi ki bunu kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince" dedi.

Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Milli Motosikletçi, Kenan Sofuoğlu, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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