Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz coşkuyla karşılandı - Son Dakika Spor

Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz coşkuyla karşılandı

7 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz, memleketi Çivril'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz coşkuyla karşılandı, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz, memleketi Çivril'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Karadeniz, dünya şampiyonluğu için söz verirken, İdlib kahramanlarını da unutmadı.


Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Türkiye adına tek altın madalyayı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Bu başarının ardından sporcunun memleketi Çivril'de de gurur ve sevinç hakim olmuştu.


İlçe meydanında toplanan Çivrilliler, Avrupa şampiyonu Karadeniz'i çiçeklerle karşıladı. Kent meydanında İdlib kahramanları da unutulmadı.


Şehitler için; 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. - DENİZLİ

Karadeniz, Çivril, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor
Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]