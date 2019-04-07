Avrupa Şampiyonu Vücut Geliştirmeci Hedef Büyüttü

KEMAL KARAGÖZ - Güreş yaptığı dönemde arkadaşının tavsiyesiyle başladığı vücut geliştirmede Avrupa
şampiyonluğuna kadar uzanan milli sporcu Halil Bakırcı
, gözünü Dünya Şampiyonası
'na çevirdi.
Spora güreş yaparak başlayan, ardından eğitimi için geldiği Adıyaman
'da vücut geliştirmeye yönelen Halil Bakırcı, bu branşta kısa sürede önemli başarılar kazandı. Adıyaman Üniversitesi
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Bakırcı, geçen yıl Bosna Hersek
'te düzenlenen Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bakırcı, son olarak 22-26 Mart tarihlerinde Antalya
'da düzenlenen Türkiye
Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İspanya
'da 1- 6 Mayıs
tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ve altın madalya hedefleyen Bakırcı, eylül ayında Macaristan
'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda da başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bakırcı: "Mücadeleci ve hırslı bir kişiyim"
Milli sporcu Halil Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son üç yıldır aktif olarak vücut geliştirme ve fitness branşında antrenman yaparak yarışmalara katılıyorum. Bu üç yıl içerisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum." dedi.
Güreşle 7 yıl ilgilendikten sonra vücut geliştirmeye yöneldiğini aktaran Bakırcı, sporda başarılı olmasını azimli kişiliğine bağlayarak, "Mücadeleci ve hırslı bir kişiyim. Düzenli besleniyorum. Çevremdeki insanlar da önemli faktör. Aile ve çevre faktörü ile azimli olmam birleşince, başarı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Önünde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası bulunduğunu aktaran milli sporcu, "Avrupa Şampiyonası'nda tekrar altın madalya istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.
"Annem en büyük destekçim"
Halil Bakırcı, ailesinin kendisini desteklediğini aktararak, şöyle devam etti:
"Özellikle annem, hep sakatlanacağımı düşünüyordu. Annem spor yapmama ilk başlarda karşı çıktı ancak başarı elde edince beni daha çok destekledi. Babamın 2011'de vefat etmesinin ardından annem en büyük destekçim oldu. Eğer ailenizi başarı elde edeceğinize inandırırsanız, her zaman arkanızda olacaklardır."
Her gün dört saat çalışarak hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Bakırcı, düzenli beslendiğini ve kilosuna göre yağ dengesini ayarladığını belirtti.
Bakırcı, kısıtlı imkanlarla çalıştığını aktararak, destek beklediğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, Bakırcı'nın antrenörü Halil Çoban ise sporcusunun çok azimli ve çalışkan olduğunu anlatarak, "Geçtiğimiz günlerde sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Elimizden geldiğince hem maddi hem de manevi destekte bulunuyoruz. Yaklaşık altı aydır düzenli antrenmanlarımız sürüyor. Günde dört saat antrenman yapıyor. Azimli olduğu için desteğimiz sürecek." açıklamasında bulundu.