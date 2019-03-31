Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonu Yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Serisi İçin ABD'ye Gitti

Avrupa Şampiyonu Yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Serisi İçin ABD'ye Gitti

45 dakika önce

AVRUPA şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 4- 6 Nisan tarihleri arasında yapılacak İndianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti.

Avrupa Şampiyonu Yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Serisi İçin ABD'ye Gitti, System.String[]
AVRUPA şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 4- 6 Nisan tarihleri arasında yapılacak İndianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli sporcu Boyacı, "İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim" dedi.

Organizasyon için Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin Indianapolis şehrine giden Sümeyye Boyacı, hareketinden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metrede sırt üstü, serbest ve kelebek, 100 ile 200 metrede ise serbest olmak üzere 5 stilde yüzecek olan Sümeyye Boyacı, şunları söyledi:

"İnanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten çok çalıştık. Amerika'da ilk yarışım olacak. İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim. Bu yıl çok önemli bir dünya şampiyonası var. Bundan önce Dünya Serisi yarışlarında yüzeceğim. Bu yarışlar seviyemi bilmem için çok önemli."

Hedefinin Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yer almak olduğunu anlatan milli sporcu, "Oraya giden yol dünya ve Avrupa şampiyonaları. Tabii Avrupa Şampiyonası'na giden yol da bu dünya serilerinde geçiyor. En önemli seri ABD'de olacak." diye konuştu.

Sümeyye Boyacı'nın fizyoterapisti Sercan Yıllı ise çok azimli bir sporcuyla çalıştığını belirterek, "Bu seneki ilk büyük şampiyonamız. ABD'deki yarışma çok önemli. Çok farklı ülkelerden katılım olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Sümeyye'den çok güzel başarılar bekliyoruz" dedi.

Sümeyye Boyacı'nın sponsorluğunu üstlenen şirketin yönetim kurulu başkanı ve iş adamı Cem Helvacı da, "Biz bu topraklardan kazandık ve bu toprakların çocuklarına destek vermeliyiz. Sümeyye Boyacı'yla yolumuz 3 ay önce kesişti. İnşallah ABD'den madalyalarla dönecektir" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:15 Kaynak: DHA

Avrupa, Sümeyye Boyacı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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