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Avrupa şampiyonundan Başkan Köse'ye ziyaret

2 saat önce

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyon olan Elif Güneri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Avrupa şampiyonundan Başkan Köse'ye ziyaret, System.String[]

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyon olan Elif Güneri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.


Beraberinde antrenörü Baykan Arslan ile birlikte gelen şampiyonu Elif Güneri'yi tebrik eden Başkan Köse, "Elif'in başarısı tüm ülkemizi gururlandırmıştır. Elde ettiği başarıdan dolayı kendisini kutluyorum. Kardeşimizin başarısı gençlerimizi de spora teşvik edecektir. Bununla beraber, uluslararası arenada, böylesi önemli şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızın dinletilmesini sağlayan Elif Güneri'yi bir kez daha kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.


Antrenör Arslan ve Güneri ile bir süre daha sohbet eden Köse, Güneri'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında da başarılı olacağında şüphe etmediğini belirtti. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:32 Kaynak: İHA
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