Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonundan Baydilli'ye ziyaret

Avrupa şampiyonundan Baydilli'ye ziyaret

2 saat önce

Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen 29. Avrupa şampiyonasında rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu olan Karaköprü Belediyesporlu Bilek Güreşçisi Emre Albaş Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

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Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen 29. Avrupa şampiyonasında rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu olan Karaköprü Belediyesporlu Bilek Güreşçisi Emre Albaş Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Karaköprü Belediyespor'un bilek güreşi takımı sporcuları Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında temsil ederken, 60 kiloda Emre Albaş tüm rakiplerini geçerek Avrupa şampiyonu oldu. Yunanistan'ın Loutraki şehrinde düzenlenen 29. Avrupa şampiyonasında bütün rakiplerini yenerek kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan ve Türk bayrağını dalgalandıran, Karaköprü Belediyespor'un Bilek Güreşçisi Emre Albaş kendilerine destek veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi ziyaret ederek şampiyonluğunu armağan etti.

Avrupa Şampiyonu sporcuyu tebrik eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesporlu sporcunun Avrupa'da Türk Bayrağını dalgalandırmasının kendilerini gururlandırdığını kaydederek, "Emre kardeşimiz Yunanistan'daki Avrupa şampiyonamızda gerçekten güzel bir başarı kazanarak hepimizi gururlandırdı. Karaköprü Belediyesporlu sporcumuzun bu başarısı inşallah Şanlıurfa'daki diğer gençlere örnek olacaktır. Ben bu şampiyonluğundan dolayı Emre kardeşimizi ve diğer sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:56 Kaynak: İHA
Avrupa, Metin Baydilli, Yunanistan, Karaköprü, Spor
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