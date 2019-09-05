Avrupa şampiyonunun ismi Karabük'te yaşatılacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda zirveye çıkan Karabüklü milli boksör Elif Güneri'nin ismi memleketinde yaşatılacak.



Karabük Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında İmar Komisyonu raporu ve gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.



Elif Güneri'nin ismi üst geçide verilecek



Gündem harici konularda İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Elif Güneri'nin 5 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilmesi ve Kartaltepe- Yenişehir mahallelerini birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne isminin verilmesi kararı alındı.



Karabük Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak.



İspanya'nın başkenti Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen ve 31 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na 81 kiloda katılan milli boksör Elif Güneri, şampiyon olmuştu. - KARABÜK