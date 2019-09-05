Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonunun ismi Karabük'te yaşatılacak
Son Dakika Spor Haber

Avrupa şampiyonunun ismi Karabük'te yaşatılacak

3 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda zirveye çıkan Karabüklü milli boksör Elif Güneri'nin ismi memleketinde yaşatılacak.

Avrupa şampiyonunun ismi Karabük'te yaşatılacak, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda zirveye çıkan Karabüklü milli boksör Elif Güneri'nin ismi memleketinde yaşatılacak.


Karabük Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında İmar Komisyonu raporu ve gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.


Elif Güneri'nin ismi üst geçide verilecek


Gündem harici konularda İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Elif Güneri'nin 5 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilmesi ve Kartaltepe- Yenişehir mahallelerini birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne isminin verilmesi kararı alındı.


Karabük Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak.


İspanya'nın başkenti Madrid'in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen ve 31 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na 81 kiloda katılan milli boksör Elif Güneri, şampiyon olmuştu. - KARABÜK

Elif Güneri, İspanya, Karabük, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti
Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor! NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:17:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa şampiyonunun ismi Karabük'te yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]