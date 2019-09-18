- Avrupa şampiyonunun şimdiki hedefi dünya şampiyonu olmak

İSTANBUL - 2019 Gençlik Olimpiyatları'nda Judo branşında Avrupa şampiyonu olan, Romanya Avrupa Kupası'nda ikincilik, Antalya Avrupa Kupası'nda ise üçüncülük elde eden milli judocu Özlem Yıldız, şimdiki hedefinin ise Kazakistan'daki dünya şampiyonasında şampiyon olmak olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte hep yanımda olan başta Enver Yücel olmak üzere Bahçeşehir Koleji ailesine teşekkür ederim" dedi.

Bahçeşehir Koleji Iğdır Kampüsü öğrencisi olan Özlem Yıldız, Kazakistan'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası öncesi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'i ziyaret ederek şampiyonluk sözü verdi. Özlem'in her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Öncelikle Özlem'i tebrik ediyorum. Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özlem büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bir eğitimci olarak sporla eğitimin birlikte olabileceğini, ikisinden birini ihmal etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Özlem; kamplara, antrenmanlara gittiğinde derslerinden geri kalmaması için hocalarımız kendisine bireysel olarak destek oluyorlar. Özlem Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Şimdiki hedefi dünya şampiyonu olmak ve biz bu süreçte onu yalnız bırakmayacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Özlem'in tüm eğitim sürecinde hep yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Yücel, konuşmasının ardından genç sporcuya Türk milleti adına Türk Bayrağını teslim ederek, Yıldız'dan Kazakistan'da dalgalandırması sözünü aldı.

Özlem Yıldız: "Kamplarda ders çalışıyorum"

Spor ve okulu bir arada yürüten genç sporculara tavsiyelerde bulunan Yıldız, "İllaki zorlanacaklardır ancak asla pes etmesinler. Her zorlukta hedeflerine odaklansınlar ve daha çok çalışarak hedeflerine yönelsinler. Belli bir plan çizsinler böylece yaşamlarını bir düzene almış olurlar. Ben de okul ile sporu bir arada yürütüyorum. Hatta zamanımın çoğu kamplarda geçiyor. Hocalarımın da desteği ile hiçbir dersimden geri kalmıyorum. Kamplarda okul derslerime çalışıyorum. Yaptığım spor ile okul hayatım birbirini olumsuz etkilemiyor" diye konuştu.