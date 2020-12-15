Avrupa Satranç Şampiyonu Çelik, ücretsiz dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Avrupa Satranç Şampiyonu Berkay Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Sakarya'da esnafa ücretsiz dezenfektan dağıttı.

Çelik, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak ve bu krizi fırsata çevirenlere karşı bir tepki olarak farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.

Bu gibi zorlu süreçlerde yardımlaşmanın büyüm önem arz ettiğini ifade eden Çelik, "Adapazarı ilçemizden başlayarak esnaflarımızla bu zor günlerde paylaşım ve dayanışma içinde dağıtımlarımızı yaptık. Esnaflarımızın genelinin işlerinin bozuk olduğunu gözlemledim lakin dükkan içi dezenfekte işlemlerinin belediyelerin desteğiyle yapıldığını söylediler. Belediyelerimizin esnaflarımıza verdiği desteklerden dolayı ve bu dayanışma hareketini şehrimizde başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadelede benim yaptığım okyanusta bir damladır. Tüm imkanı olan insanları da bu yolla esnafımıza destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.