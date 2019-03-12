Son Dakika Haberleri: Avrupa Savunma Politikası NATO'nun Yerine Geçmez'

Avrupa Savunma Politikası NATO'nun Yerine Geçmez'

1 saat önce

AVRUPA'nın ortak bir uçak gemisi yapmasına da olumlu yaklaştığını ifade eden Merkel, Avrupa'nın böyle bir donanıma sahip olmasını doğru ve iyi bulduğunu, bu konuda yapılacak çalışmada yer alabileceklerini dile getirdi.

Avrupa Savunma Politikası NATO'nun Yerine Geçmez', System.String[]
AVRUPA'nın ortak bir uçak gemisi yapmasına da olumlu yaklaştığını ifade eden Merkel, Avrupa'nın böyle bir donanıma sahip olmasını doğru ve iyi bulduğunu, bu konuda yapılacak çalışmada yer alabileceklerini dile getirdi. Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin de AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in hafta sonunda Brexit anlaşmasının muhafaza edilmesi ve tedbir maddesine ilişkin İngiltere'ye teklifler sunduğunu anımsattı. Bunların önemli teklifler olduğunu ifade eden Merkel, şimdi bunlara İngiltere'nin nasıl bir cevap vereceğini bekleyeceklerini kaydetti. Merkel, İngiltere ile iyi bir ortaklık istediklerini yineleyerek, bunun için her şeyi yapacağını belirtti.

'TEK SESLİ KONUŞMALIYIZ'

Letonya Başbakanı Karins de Brexit'ten sonra AB ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, AB ülkelerini ayıran sınırların da kaldırılması gerektiğini söyledi. AB'nin, Rusya gibi ülkelere karşı 'tek sesle konuşmasını' isteyen Karins, "Ağırlığımız olması için birlikte hareket etmemiz lazım. Birlikte çalışırsak hem güvenlik hem de ekonomik alanda güçlü oluruz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:00 

İngiltere, Avrupa Birliği, Angela Merkel, Avrupa, Güncel
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