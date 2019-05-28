Son Dakika Haberleri: Avrupa seçimleri kıtaya yeni siyasi rüzgarlar ve dalgalar getirdi: Sırada ne var?
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Avrupa seçimleri kıtaya yeni siyasi rüzgarlar ve dalgalar getirdi: Sırada ne var?

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu seçimleri kıtadaki siyasi rüzgarları önenmli ölçüde etkiledi..Peki Avrupa'yı şimdi ne bekliyor?

Avrupa seçimleri kıtaya yeni siyasi rüzgarlar ve dalgalar getirdi: Sırada ne var?, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimleri kıtadaki siyasi rüzgarı liberaller, yeşiller, aşırı sağ ve Euroskeptikler ( Avrupa Birliği'nden/entegrasyondan kuşku duyanlar) lehine çevirirken, merkez sağ ve merkez solda önemli kayıplar meydana geldi. Bu durum Avrupalıların artık geleneksel siyaset anlayışına yönelik tepki içerisinde olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İklim ile çevre gibi orta ve uzun vadede hayati konulara ilişkin somut adımların atılmamış olması Yeşilleri güçlendirdi. İşsizlik ve göç gibi daha kısa vadeli meseleler aşırı sağ ve Euroskeptikleri beslerken, aşırı sağın yükselişinden duyulan rahatsızlık da dengeleyici karşı tepki olarak liberalleri kanatlandırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38 
Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya
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