Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı zaman geçtikçe artıyor. Yetkililer binden fazla vatandaşın kayıp olduğunu söylerken, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 133'e yükseldiğini açıkladı.
Almanya'nın yanı sıra Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre de felaketten etkilendi. Bu bölgelerde hayatını kaybedenlerle birlikte toplam vefat sayısı 153 oldu.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi. Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.
Ülkenin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › Avrupa, sele teslim oldu! 5 ülkede toplam can kaybı 153'e yükseldi - Son Dakika Dünya