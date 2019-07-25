Son Dakika Haberleri: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında
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Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında

1 saat önce

Eyfel kulesi ve çevresinden genel görüntüler Sıcaktan bunalan insanların süs havuzlarında serinlemeye çalışması - Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa'da, Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor.

Eyfel kulesi ve çevresinden genel görüntüler
Sıcaktan bunalan insanların süs havuzlarında serinlemeye çalışması - Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa'da, Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor.
Fransa'da başkent Paris ile ülkenin kuzeyi için kırmızı alarm verildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi geçmesinin beklendiği ülkede, yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sıcak havanın 20 milyon kişiyi etkilemesinin beklendiğini belirterek, "Bu sıcaklıkta kimse güvende değil. Böylesine bir sıcaklık, buna alışık olmayanların yaşadığı kuzey bölgesini ilk kez etkiliyor. O yüzden daha fazla dikkat edilmesini istiyorum" dedi.
Bir demiryolu firması da, yolcularından seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerini istedi.
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında
Kuzey Afrika, İngiltere, Fransa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:04 Kaynak: AA
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