"Avrupa Spor Haftası" etkinleri Korona virüs önlemleri altında yapıldı

"Avrupa Spor Haftası" kapsamında 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinlikleri Afyonkahisar'da düzenlendi. Etkinlikte sporcular Korona virüs tedbirleri gözetilerek gösteri yaptı.

"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından Spor Kompleksi atletimim sahasında gerçekleşti. Sporcular ilk olarak maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek aileleriyle birlikte saha içerisinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. gerçekleşen yürüyüşün ardından, spor kulüpleri gösterileri yaparken, kızların yaptığı karate gösterisi büyük beğeni topladı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam eden etkinlikte sırasıyla tüm kulüpleri hünerlerini sergiledi.

"Amaç sporcuları kaynaştırmak"

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Sporun yararlarını insanları anlatmak, sporcular arasındaki muhabbetin, sohbetin geliştirilmesi ve birbirlerini tanımaları için benzeri etkinlikler amaç edilmiştir. Bu manada bizde hazırlığımızı yaptık. Covid-19 sürecinde tabii ki sıkıntılı olabilir, bunun için dikkat ediyoruz, sporcularımız etkilenmesin diye" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR