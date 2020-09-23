Avrupa Spor Haftası etkinliği

Kano sporu yapan sporcular

Vali Abdullah Erin'in konuşması

Spor gösterileri

Kano yarışması Şanlıurfa'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği düzenlendi.

Bozova ilçesi Atatürk Barajı kıyısında düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve spor gösterileriyle süren etkinlik, temsili kano yarışıyla tamamlandı.