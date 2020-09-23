Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliği açılış töreni yapıldı ve gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü, System.String[]

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliği açılış töreni yapıldı ve gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşiltepe 1 Nolu Stad'da yapılan açılış seremonisine, Malatya Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporun önemine temas etti. Kayhan, "Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, İl Müdürlüğümüzce düzenlenen Avrupa Spor Haftası her yıl geleneksel olarak 23-30 Eylül tarihleri arasında, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir. Avrupa Spor Haftası ülkemizde 81 il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak aynı anda kutlanıyor. Son 18 yılda gençlik ve spor alanında yaptığı tesisleşme ve projeler dünyaya örnek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında Bakanlığımızın ülke sporuna kattığı gücün paralelinde önemli çalışmalara imza atan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Beraber Yürüyelim, His Festivalleri, Herkes İçin Spor Günleri gibi yürüttüğü birçok başarılı çalışma ile Avrupa Parlamentosunun dikkatini çekmiştir" ifadelerini kullandı.

Projenin hedeflerinden de söz eden Kayhan, "Sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürünün tabana yaymak, Digital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak, spor, fiziksel faaliyetler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak, bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak, Sağlıklı Beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak, Ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda İl Müdürlüğü olarak bizlerde bu hafta boyunca Koronavirse karşı mücadele kapsamında önlemler alarak şehrimizin kültürel ve turizm değerlerinin yüksek olan yerlerinde Jimnastik, Masa Tenisi, Bisiklet, Tekvando Poomse, Karate Kata, Futbol penaltı atışları, Dart, Atletizm parkur, Dağcılık ve Eskrim gibi branşlarda etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

Gerçekleşen programda, Cimnastik, Masa Tenisi, Bisiklet, Tekvando Poomse, Karate Kata, Futbol Penaltı Atışları, Dart ve Atletizm dallarında sporcuların gerçekleştirdiği sportif gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. - MALATYA

Spor Federasyonu, Malatya, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü - Son Dakika Spor

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